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Bozüyük’te drone ile trafik denetimi yapıldı

Bilecik’in Bozüyük İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çevre yolu üzerinde drone ile trafik denetimi yapıldı.

İHA | 20.11.2018 - 16:02..
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Bozüyük Çevre yolu üzerinde Seyir Terası yanındaki hakim tepeden havalanan drone ile trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücüler, uygulama noktasındaki ekiplere bildirildi.

''İHLALLER TESPİT EDİLEREK, EKİPLERE BİLDİRİLİYOR''

Trafik denetimlerini İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner ile birlikte inceleyen Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal; "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün 2 Kasım’dan itibaren tüm Türkiye’de başlattığı havadan kontroller kapsamında, Bozüyük’te drone ile trafik kontrollerimizi sürdürüyoruz. Günün çeşitli saatlerinde drone ile yapılan ihlaller tespit edilerek, ileri yönde bekleyen ekiplerimize bildiriliyor ve hatalı sürücüler ile ilgili gerekli idari işlemleri gerçekleştiriyoruz.'' dedi.

Bozüyük’te drone ile trafik denetimi yapıldı

KAZALAR AZALDI

Namal ayrıca, ''Son zamanlarda yapılan yoğun trafik denetimleri ve sürücülerimizin trafik kurallarına uymalarında gösterdikleri kararlılık neticesinde, trafik kazalarının önlenmesi konusunda önemli mesafeler alınırken önceliğimiz, vatandaşlarımızın güvenliğidir." şeklinde konuştu.

Bozüyük’te drone ile trafik denetimi yapıldı

923 SÜRÜCÜ KONTROL EDİLDİ

Drone denetimlerinde kırmızı ışık ihlali, emniyet şeridi ve hız ihlali yaptığı, cep telefonuyla konuştuğu tespit edilen sürücülere trafik ekipleri tarafından cezai işlem uygulandığı belirtildi. Bugüne kadar bu kapsamda 923 sürücünün kontrol edildiği ve 18 sürücüye de cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

Bozüyük’te drone ile trafik denetimi yapıldı

Bozüyük’te drone ile trafik denetimi yapıldı

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