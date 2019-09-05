Brad Pitt: Tedavi gördüm

Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt, Angelina Jolie ayrılığının ardından yaşadıklarını, ilk kez ve son derece samimi bir şekilde anlattı. New York Times gazetesine röportaj veren 55 yaşındaki aktör, Jolie ile ayrıldıktan sonra alkol ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için Adsız Alkolikler Derneği'ne üye olduğunu anlattı. Pitt, bu süreçte yaklaşık bir buçuk yıl alkolizm tedavisi gördüğünü söyledi.

Pitt, bağımlılıktan kurtulmak için attığı bu adımın özgürleştirici olduğunu da belirtti. Adsız Alkolikler ile çalışırken kendi çirkin yüzüyle başa çıkmayı öğrendiğini de anlattı.

"İÇKİYE BAŞLADIM"

Brad Pitt, verdiği röportajda şu sözleri söyledi: "İşlerim düşündüğümden çok daha iyi gitti, istediğim her şeye sahiptim ama bu yetmedi, o yüzden içmeye başladım. İçki masasında erkek arkadaşlarınızla oturunca dürüst bir muhabbet dönüyor masada ve kendiniz hakkında da dürüst olmak hoşunuza gidiyor.

"KİMSE YARGILAMIYOR"

İçki masası benim için güvenli bir bölgeydi; Çünkü kimse kimseyi yargılamıyor ve siz de kendizi yargılayamıyorsunuz. Sonradan fark ettim ki alkol sadece bizim kötü taraflarımızı ortay çıkarıyor, bu yüzden alkollüyken kimseyi yargılayamıyorsunuz."

