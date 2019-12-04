Brad Pitt: 20 yıldır hiç ağlamıyordum

Bir zamanlar Brangelina diye anıldıkları Angelina Jolie'den ayrıldıktan sonra nasıl değiştiğini açık yüreklilikle anlattı Brad Pitt. 55 yaşındaki altı çocuk basası Pitt, bir derginin sorularını yanıtladı.

"BENİ HER ŞEY ETKİLİYOR"

Pitt, 81 yaşındaki meslektaşının sorularını yanıtlarken yaş aldıkça her şeyden çok daha fazla etkilenmeye başladığını söyledi. Brad Pitt "Bu bir dönem mi? Son 20 yıldır hiç ağlamamıştım. Beni çocuklarım etkiliyor, arkadaşlarım etkiliyor, haberler etkiliyor. Bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum" diye sözlerini sürdürdü.