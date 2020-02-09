taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0163
Euro
6.5886
Altın
1570.14
Borsa
121015.14
Gram Altın
303.745
Bitcoin
58619.04

Branda sedyeyle zorlu hasta kurtarma operasyonu

Kalp hastası vatandaş, 4 saatlik çalışma sonrasında sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

İHA | 09.02.2020 - 17:51..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bitlis'te yaşayan ve aniden rahatsızlanan 67 yaşındaki Gülen Sarıdağ’ın yakınları hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Köy yolunun kapalı olması nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleriyle yola koyulan sağlık ekipleri, zorlu mücadelenin sonunda köy meydanına vardı.

2 METRE KARDA KURTARILDI

İş makinesi daha fazla ilerleyemeyince sağlık ekipleri kalp hastasını evinden branda çadırla alarak ambulansa kadar taşıdı.

Kalp hastası Sarıdağ, 2 metre karda ambulansla hastaneye ulaştırılabildi.

Branda sedyeyle zorlu hasta kurtarma operasyonu

"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Gülen Sarıdağ’ın kocası Abdurrahim Sarıdağ, “Eşim kalbinden rahatsızdır. 112’yi aradım. Durumu anlattım. Köyün yol durumunu sordular. Ben de kapalı dedim. Onlar da özel idare ile irtibata geçerek yolumuzu açtırdılar. Yol açıldıktan sonra eşimi hastaneye götürdük. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

Branda sedyeyle zorlu hasta kurtarma operasyonu

YOL 4 SAATTE AÇILDI

İl Özel İdaresi personeli Caner Cayhan ise kendilerine gelen ihbar üzerine yola çıkarak Yanlızçamlar köy yolunu 4 saatte açabildiğini ve hastayı ambulansa teslim ettiğini söyledi.

Köy Muhtarı Mehmet Salih Çevik de, “Bugün köyümüzde bir hasta vardı. 112 Acil Servis ve Bitlis İl Özel İdaresine haber verildi. Hemen gelip yolu açtılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Branda sedyeyle zorlu hasta kurtarma operasyonu

İlginizi Çekebilir
Sanal bahis operasyonunda biri polis 3 kişi tutuklandı
Sanal bahis çetesine yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonların ardından gözaltına alınan 19 şüphelinden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kamyonetteki 54 kilo eroini 'Rexo' buldu
Van'da şüphe üzerine sürücüsü durdurulan kamyonette, narkotik köpeği 'Rexo' ile yapılan aramada, 54 kilo eroin ele geçirildi.
Marmaris'te, derede erkek cesedi bulundu
Azmak Deresi'nde kimliği belirsiz erkek cesedi çıktı.
Evi yakmasına engel olan babasını öldürdü
İzmir'de alkol alıp evi ateşe vermek istediği öne sürülen bir kişi, kendisine engel olmak isteyen babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü, kardeşini de elinden yaraladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadir Şeker ilk ifadesini verdi
Kadir Şeker ilk ifadesini verdi
556
Erdoğan: Orta Doğu Planı'nı engelleyeceğim
Erdoğan: Orta Doğu Planı'nı engelleyeceğim
400
Nesrin Cavadzade: Başka aşklara savruldum
Nesrin Cavadzade: Başka aşklara savruldum
168
IMF'den Arap ülkelerine uyarı: Refahlı günleriniz bitiyor
IMF'den Arap ülkelerine uyarı: Refahlı günleriniz bitiyor
242
Koruculardan bekçi statüsü talebi
Koruculardan bekçi statüsü talebi
386
Yunan gazetesinden okuyucularına Atatürk kitabı
Yunan gazetesinden okuyucularına Atatürk kitabı
493
Feyzioğlu: Avukatlar ekonomi anlamında zor durumda
Feyzioğlu: Avukatlar ekonomi anlamında zor durumda
557
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir