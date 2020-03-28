Brent petrolün varili 25 doların altını gördü

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflamaya devam ediyor. Küresel ekonomik resesyon riski, petrol piyasalarını da olumsuz etkiliyor.

5 TRİLYON DOLARLIK PAKET, FİYATLARI BİRAZ YÜKSELTMİŞTİ

Dün sabah, küresel petrol fiyatları, G20 liderlerinin ekonomilere 5 trilyon dolarlık teşvik ve yardım paketi aşılama sözü vermesiyle az da olsa yükselişe geçmişti. Amerikan dolarının güç kaybetmesi de küresel petrol fiyatlarını destekledi.

FİYATLARI DÜŞÜREN UNSURLAR

Uzmanlar, ABD’de artan işsizlik rakamlarıyla Kovid-19 salgını ve Suudi Arabistan-Rusya çekişmesinin, petrol fiyatlarına aşağı yönlü baskı unsurları olarak etki gösterdiğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 25,17 ile 25,98 dolar aralığının direnç, 24,37 ile 23,57 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.