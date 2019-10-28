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Brexit, 31 Ocak 2020'ye ertelendi

AB, İngiltere'nin Brexit'i esnek bir şekilde 31 Ocak 2020'ye kadar erteleme talebini kabul etti.

AA | 28.10.2019 - 12:31..
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Brexit, 31 Ocak 2020'ye ertelendi

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Birliği'nin İngiltere'nin Brexit'i esnek bir şekilde 31 Ocak 2020'ye kadar ertelemeyi kabul ettiğini söyledi.

Tusk, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, 27 AB ülkesinin İngiltere'nin Brexit'i erteleme talebini kabul ettiğini duyurdu. AB üyelerinin "esnek bir ertelemeye" onay verdiğini kaydeden Tusk, "AB, İngiltere'nin Brexit'i esnek bir şekilde 31 Ocak 2020'ye kadar erteleme talebini kabul etti." ifadesini kullandı.

YAZILI BİR SÜREÇLE RESMİYET KAZANACAK

Tusk, kararın yazılı bir süreçle resmiyet kazanacağını belirtti. Buna göre, İngiltere AB ile uzlaştığı ayrılık anlaşmasını 31 Ocak 2020'den önce onaylarsa, AB'den bu tarih öncesinde ayrılabilecek.

2016 REFERANDUMUNDA YÜZDE 52 ONAYI ALMIŞTI

İngiltere 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, Avam Kamarası'nın Brexit anlaşmasını üst üste reddetmesi nedeniyle 31 Ekim'e ertelenmişti.

"31 EKİM'E KADAR ÇIKARIZ" DİYORDU

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 31 Ekim 2019'a kadar ülkesini Avrupa Birliği'nden "anlaşmalı" ya da "anlaşmasız" bir şekilde çıkarmayı planlıyordu.

Ancak Johnson'ın bu planı, yapılan erteleme ile suya düştü.

Brexit, 31 Ocak 2020'ye ertelendi

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