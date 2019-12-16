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Brexit anlaşması Cuma günü oylayacak

Seçimi kazanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit anlaşmasını Cuma günü parlamentoya götürüyor.

İHA | 16.12.2019 - 19:47..
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Geçtiğimiz hafta, halkın genel seçimler için sandık başına gittiği İngiltere’de yeni parlamento ilk kez toplanacak.

CUMA GÜNÜ OYLANACAK

Kraliçe II. Elizabeth'in Perşembe günü parlamentoda yeni hükümetin programını açıklaması beklenirken, genel seçimlerde tek başına çoğunluğu elde eden Muhafazakar Parti hükümetinin ilk yasa tasarısı olan Brexit anlaşması ise Cuma günü oylanacak.

YENİ YILDAN ÖNCE SÜREÇ BAŞLATILACAK

Başbakanlık sözcüsü, hükümetin süreci yılbaşı tatilinden önce başlatmak istediğini ifade ederek, sürecin ‘anayasal yollardan’ yürütüleceğini ifade etti.

Eski Başbakan Theresa May’in AB ile gerçekleştirdiği görüşmeler sırasında hazırlanan ve Başbakan Boris Johnson tarafından revize edilen anlaşmanın 31 Ocak’tan önce tamamlanması bekleniyor.

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