Brexit için yeni referandum talebi artıyor

İngiltere'nin Brexit sürecinin krize dönüşmesinin ardından ülkenin geleceği konusunda nihai söz hakkının halka verilmesi ve yeniden referandum yapılmasını talep eden AB yanlısı 1 milyon kişi, başkent Londra'da gösteri düzenledi.

Park Lane'de toplanan AB yanlısı gruplar, polisin trafiğe kapattığı güzergah üzerinden bakanlık ve Başbakanlık binalarının bulunduğu Whitehall ve Trafalgar Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar ellerinde "50. maddeyi iptal edin", "Halka sormanızı talep ediyoruz" yazılı dövizler ve AB bayrakları taşıdı.

İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, Muhafazakar Partili Eski Başbakan Yardımcısı Michael Heseltine, Muhafazakar Partili eski Eğitim Bakanı Justine Greening, eski Başsavcı Dominic Grieve, Bağımsız Grup Milletvekili Anna Soubry, Liberal Demokrat Parti Lideri Vince Cable ve Yeşiller Partisi vekili Caroline Lucas, Trafalgar Meydanı'ndaki konuşmacılar arasında yer aldı.

Brexit'i iptal dilekçesine 4 milyon 300 bin imza

Öte yandan İngiliz Parlamentosunun dilekçelere ayrılan internet sitesinde imzaya açılan ve hükümete, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecine iptal çağrısı yapan dilekçedeki imza sayısı 5 günde 4 milyon 300 bine ulaştı.

"50. maddeyi iptal et ve AB'de kal" başlıklı dilekçede, hükümetin Brexit'i "halkın iradesi" olarak sunduğu hatırlatılarak, "AB'de kalmak için halk desteğinin gücünü gösterip buna bir son vermemiz gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

İngiltere'de Parlamentoya sunulan dilekçelerin 10 bin imzaya ulaşması durumunda hükümet talebe yanıt vermek zorunda kalıyor. İmza sayısının 100 bini geçmesi durumunda da dilekçe Parlamentoda tartışılıyor.