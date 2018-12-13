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Brexit İngiltere'de konut sektörünü vurabilir

İngiltere'nin AB'den çıkış sürecine ilişkin belirsizliklerin yüksek olduğu ve gelecek 3 yıl boyunca ülkede satılacak konut sayısı ve fiyatının azalması bekleniyor.

AA | 13.12.2018 - 15:21..
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Brexit İngiltere'de konut sektörünü vurabilir

Royal Institution of Chartered Surveyors'tan (RICS) yapılan açıklamada, İngiltere’nin AB’den çıkış sürecine ilişkin belirsizliklerin yüksek olduğu, gelecek 3 yıl boyunca ülkede satılacak konut sayısı ve fiyatının azalmasının beklendiği kaydedildi.

2016 YILINDAN BU YANA EN UZUN SÜREÇ

İngiltere’de, önceki döneme kıyasla artık daha az kişinin evini satışa çıkardığı belirtilen açıklamada; ülke genelinde evlerin satışa çıkarılmasından satışına kadar geçen sürenin ortalama 4 ay olduğu, bunun 2016’dan bu yana en uzun süreci oluşturduğu bildirildi.

Brexit İngiltere'de konut sektörünü vurabilir

KONUT KRİZİ ÇÖZÜMÜ ZORLAŞACAK

RICS Başekonomisti Simon Robinson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Araştırmalarımıza göre, devam eden belirsizlikler İngiliz konut sektörü üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Daha büyük risk ise olumsuz gelişmelerin, konut planlarına da yayılarak ülkedeki konut krizinin çözümünü daha da zorlaştırması." ifadelerini kullandı.

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