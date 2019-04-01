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Brexit İngiltere'yi parçalayabilir

3 yıl önce, 'egemenliğimizi yeniden kazanacağız', 'ülkemizi geri alacağız', sloganlarıyla başlayan Brexit süreci, Birleşik Krallık'ı parçalanmanın eşiğine getirdi.

AA | 01.04.2019 - 04:14..
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Brexit süreci, Başbakan Theresa May'ın Avrupa Birliği ile yaptığı 'çıkış anlaşması', Cuma günü mecliste üçüncü kez reddedilince yeni bir çıkmaza girdi.

MAY: "BU MECLİS HALKIN İRADESİNE KARŞI"

Oylamanın ardından konuşan Theresa May'in, "Bu meclis anlaşmasız çıkmayı reddetti. Brexitten vaz geçmeyi reddetti, Çarşamba günü masaya konan anlaşmanın çeşitli versiyonlarını da reddetti. Bugün ayrılma anlaşmasını (siyasi deklarasyon dışındaki ana metnini-EY) da reddetti" sözleri, yalnızca bu çıkmazı sergilemiyor, aynı zamandan, Meclisi halkın iradesine uymayan bir yapı olarak tanımlıyor, halk ile meclisi karşı karşıya koyuyor, Birleşik Krallığın demokrasi modeli üzerine koyu bir gölge düşürüyordu.

Brexit İngiltere'yi parçalayabilir

BREXİT KRİZİ, BRİTANYA'YI BÖLEBİLİR

BBC'de yer alan analize göre; siyasi kriz uzadıkça İskoçya'nın ayrılma arzusu, dolayısıyla Birleşik Krallığın parçalanma olasılığı da güçleniyor.

İskoçya yönetimi iki açıdan Brexit'e karşı. Birincisi: İskoçya Ulusal Partisi liderliği "İskoçya ekonomisinin gelişebilmek için Avrupa'dan gelecek göçmenlere ve mali yardımlara gereksinimi olduğunu" savunarak, "Brexit durumunda biz de AB'de kalmaya devam edebilmek için ayrılmak isteriz" diyorlar.

İkincisi, Muhafazakâr Parti yönetiminin, AB ile yapılan pazarlık sürecinde İskoçya'nın sorunlarına tamamen duyarsız kalmış olmasından yakınıyorlar. Galler bölgesi temsilcilerinin de benzer duyguları paylaşıyor.

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