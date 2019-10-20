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Brexit karşıtları yine sokaklarda

İngiltere ve Avrupa Birliğı arasındaki Brexit krizi sürerken, başkent Londra'da düzenlenen Brexit karşıtı gösteriye yüzbinlerce kişi katıldı.

İHA | 20.10.2019 - 08:09..
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Brexit için AB ile vardığı yeni anlaşmayı protesto eden ve ikinci bir referandum isteyen yüz binlerce insan, Londra’da sokağa indi.

"HALK BREXİT İSTEMİYOR"

Protestoyu düzenleyen ‘Halkın Oyu’ grubunun sözcüsü Thomas Cole, “Yürüyüş, Brexit’le ilgili İngiltere’deki halkın iradesinin değiştiğini göstermektir” ifadelerini kullandı. Yürüyüş, herhangi bir Brexit anlaşmasıyla ilgili son bir referandum çağrısında bulunan dördüncü protesto oldu.

Brexit karşıtları yine sokaklarda

"BOYNUZLU AT BEKLİYORDUK, EŞEK ÇIKTI"

Ellerinde AB bayrakları sallayan vatandaşlar üzerinde, ‘AB’de kalmak en iyisi’, ‘Bunun için oy vermemiştik’, ‘Bize tek boynuzlu at vaad edilmişti, onun yerine eşek verdiler, ‘AB’ye dönme zamanı’ yazılı dövizler taşıdı.

Brexit karşıtları yine sokaklarda

BREXİT YANLILARIYLA GERGİNLİK

Önceki gösterilere, İngiltere genelinde Avrupa bayrakları taşıyan ve AB yanlısı sloganlar atan yüz binler katılmıştı. Independent, The Guardian gibi gazeteler ilk kez olarak rakamın milyon barajını aştığını iddia etti. Bu arada Parlamento önünde bulunan Brexit yanlısı küçük bir gruplar ile Brexit karşıtlar arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Brexit karşıtları yine sokaklarda

REFERANDUMUN ARDINDAN 3 YIL GEÇTİ

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ta 2016’da yapılan Brexit referandumunda halkın yüzde 52’si AB’den ayrılma kararı çıkmıştı.

Brexit karşıtları yine sokaklarda

Brexit karşıtları yine sokaklarda

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