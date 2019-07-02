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Brexitciler AP'ye sırtını döndü

Avrupa Parlamentosu'nde 29 sandalye kazanan Brexit Partisi üyeleri AB marşı okunduğunda parlamentoya sırtını dönerek birliği protesto ettiler.

REUTERS | 02.07.2019 - 16:11..
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Avrupa'nın en önemli gündem maddelerinden biri olan Brexit konusu, İngiltere'den çıkıp Avrupa Parlamentosu'na taşındı. AP'nin parlamenterlerinden olan Brexit Partisi üyeleri, mecliste AB marşı okunurken sırtlarını döndüler.

Brexitciler AP'ye sırtını döndü

SIRTLARINI DÖNDÜLER

Avrupa Parlamentosu'nda 29 sandalyesi bulunan Brexit Partisi parlamenterleri Strasbourg'da düzenlenen açılış oturumunda Avrupa Birliği Milli Marşı'nı sırtını dönerek protesto etti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler birçok kişinin tepkisine neden olurken, o anlar Brexit karşıtı parlementerler tarafından kameraya kaydedildi.

Brexitciler AP'ye sırtını döndü

Brexit Party lideri Nigel Farage, protesto sonrası yaptığı açıklamada, "Bize empoze edilen yabancı bir milli marşa saygı duymuyorum" dedi.

Brexitciler AP'ye sırtını döndü

BREXIT SÜRECİ

İngiltere Başbakanı Theresa May’in görevi bırakmasının ardından başbakanlığa gelmesi beklenen ve makamın en güçlü adaylarından olan Dışişleri Eski Bakanı Boris Johnson 31 Ekim 2019 tarihine kadar ülkesinin AB’den ayrılık sürecini (Brexit) tamamlayacağını söylüyor.

Brexitciler AP'ye sırtını döndü

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