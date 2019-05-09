Brezilya ABD'nin NATO ütesi olmayan ana müttefiki oldu

Venezuela'ya yapılan darbe girişiminde bölge ülkeleri içerisinde aktif rol oynayan Brezilya, bu duruşunun karşılığını ABD Başkanı Donald Trump'tan aldı. Trump Brezilya'yı NATO üyesi olmayan ana müttefik listesine ekledi.

BREZİLYA İLE YENİ İLİŞKİ STATÜSÜ

ABD Kongresine bir mektup gönderen Trump, ABD-Brezilya ilişkilerinde önemli bir adım attı.

Trump, mektubunda, "1961 Dış Yardımlar Yasası'nın 517. bölümüne uygun olarak Brezilya'yı 'NATO Üyesi Olmayan Ana Müttefik' olarak belirleme niyetimi beyan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu son adımın ABD ile Brezilya arasındaki özellikle savunma iş birliğini ciddi şekilde artıracağını kaydeden Trump, iki ülke arasındaki koordinasyonun daha da artacağını ifade etti.

SİLAH ALIMLARINDA ÖNCELİK

Brezilya, aralarında İsrail, Japonya, Güney Kore ve Avustralya'nın da bulunduğu "NATO üyesi olmayan ana müttefik" kategorisine eklenen son ülke oldu.

Söz konusu adımla Brezilya, artık ABD'den silah alımlarında öncelikli ülkeler arasında yer alacak, Pentagon'un düzenleyeceği silah ihalelerine katılabilecek olan Brezilya ABD'nin herkese vermediği özel araç ve gereçleri Brezilya'ya verebilecek.

VENEZUELA KARŞISINDA BREZİLYA

Brezilya ayrıca ABD birlikleriyle beraber tatbikatlar yapabilecek. Bu kararın alınmasında önemli bir etken ise Brezilya'nın Venezuela konusundaki aldığı tavır oldu.

Özellikle ABD'nin de karşı olduğu Maduro hükümetine karşı silahlı bir harekattan bile geri kalmayacağını açıkça beyan eden Brezilya, bu hamle ile ABD'nin arka bahçesi haline gelen Latin Amerika'daki en önemli Washington'cu güç haline geldi.



