Brezilya: Apple'ın iPhone'ları yavaşlatması yanlış değil

Apple, ilk defa 2017 yılında eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığını itiraf etmiş ve büyük tepki toplamıştı.

Şirket, eskiyen bataryalarda meydana gelen rastgele kapanma sorunlarının önüne geçebilmek için işlemci kısıtlaması yaptığını açıklasa da kullanıcılar, yavaşlayan iPhone'lar nedeniyle bu açıklamadan pek de memnun kalmadı.

Geçtiğimiz haftalarda Apple, Fransa tarafından 25 milyon euroluk bir cezaya çarptırılmıştı. Ayrıca ABD, iPhone'ları yavaşlattığı için Apple'ın kullanıcılara 25 dolar ödeme yapmasına karar vermişti.

BREZİLYALI KURUMLAR APPLE'A DAVA AÇTI

Brezilya Tüketici Koruma Enstitüsü IDEC, kullanıcılardan gelen şikayetler üzerine iPhone'ları yavaşlattığı için Apple'a dava açtı. Ayrıca Brezilya Bilgi Teknolojileri Politikası ve Kanunu Enstitüsü IBDI, Apple'ın 986 milyon dolar ceza ödemesini istedi.

MAHKEME APPLE'I HAKLI BULDU VE DAVALARI REDDETTİ

Brezilyalı hakim João Egmon, ''Apple'ın iPhone'ları yavaşlatmasının bir nedeni var. Şirket, batarya aşınmaları nedeniyle rastgele kapanmaların önüne geçebilmek için işlemci kısıtlaması yoluna gidiyor. Bu da telefonların yavaşlamasına neden oluyor. Yani Apple, kullanıcıları korumak için iPhone'ları yavaşlatıyor.'' diyerek bütün davaları reddetti.

Fransa ve ABD'nin Apple'a verdiği cezalardan sonra Brezilya'nın Apple'ı, savunması biraz garip görünebilir. Ancak şirket, şu anda hala Brezilya'daki fabrikasında bazı iPhone modellerini üretiyor ve yüzlerce insana iş imkanı sağlıyor.

Apple'ın iPhone modellerine uyguladığı işlemci kısıtlamasını kapatmak için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

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