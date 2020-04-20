Brezilya Devlet Başkanı, öksürmekten konuşamadı

Koronavirüsü ciddiye almayan ve "küçük bir grip" olduğunu ifade eden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, başkent Brasilia'da virüs nedeniyle eyalet valileri tarafından uygulanan karantinanın kaldırılmasını talep eden protestocular tarafından düzenlenen gösteriye katıldı.

Sosyal mesafe kuralını bir kez daha çiğneyen Devlet Başkanı Bolsonaro, katıldığı gösteride maske takmazken sık sık öksürdü.

ASKERİ MÜDAHALE ÇAĞRISI

Orduyu koronavirüs pandemisine karşı alınan önlemlere karşı müdahale etmeye çağıran yaklaşık 600 protestocu, Ordu Karargâhı’nın önünde toplanarak ülkede karantina önlemlerine destek veren Brezilya Ulusal Kongresi'ne askeri müdahale talebinde bulundu.

Bir aracın üzerinden göstericilere hitap eden Bolsonaro, "Ben buradayım çünkü sana inanıyorum. Sen de Brezilya'ya inandığın için buradasın." ifadelerini kullandı.

“BAŞKANINIZA GÜVENİN”

"Ülken için savaşmalısın." diyen Bolsonaro, "Demokrasiyi ve bizim için en değerli olanı, özgürlüğümüzü garanti edebilmemiz için gerekli olanı yapmak için başkanınıza güvenin." şeklinde konuştu.

‘EVDE KAL’ DİYEN SAĞLIK BAKANINI GÖREVDEN ALMIŞTI

Brezilya Devlet Başkanı, salgınla mücadele için halka "evde kal" çağrısı yapan Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta'yı da görevden almıştı.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Luis Roberto Barroso ise sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, protestocuları eleştirerek, "30 yıllık demokrasiden sonra askeri rejimin geri dönüşü için gösteriler görmek korkutucu." ifadelerini kullandı.

2 BİN 462 KİŞİ KORONADAN ÖLDÜ

Öte yandan Brezilya'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 462 kişi hayatını kaybederken, ülke genelinde 38 bin 654 virüs vakası bulunuyor.