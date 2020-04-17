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Brezilya Devlet Başkanı, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelede anlaşamadığı Sağlık Bakanı Henrique Mandetta'yı görevden aldı.

AA |
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Brezilya Devlet Başkanı, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı

Sağlık Bakanı Henrique Mandetta, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tarafından görevden alındığımı az önce öğrendim. Bana verilen fırsat için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Brezilya Devlet Başkanı, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı

BOLSONARO, SAĞLIK BAKANI İLE ANLAŞAMADI

Salgını küçümseyen ve Kovid-19 tedavisinde henüz onaylanmamış ilaçların kullanılmasını tavsiye eden Bolsonaro'nun, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) salgına karşı uyarılarının göz önüne alınmasını savunan Mandetta ile son zamanlarda anlaşamadığı biliniyordu.

Mandetta, yerel basına yaptığı açıklamada bugün veya yarın istifa edeceğini açıklamıştı.

Brezilya Devlet Başkanı, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı

"BREZİLYA HALKI KİMİ DİNLEYECEĞİNİ BİLMİYOR"

Bolsonaro ile arasındaki anlaşmazlığa ilişkin Mandetta, daha önce basına yaptığı açıklamada, "Brezilya halkı, Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınacak önlemler için devlet başkanını mı sağlık bakanını mı dinleyeceğini bilmiyor." şeklinde konuşmuştu.

Brezilya Devlet Başkanı, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı

"KÜÇÜK BİR GRİP" DEMİŞTİ

Devlet Başkanı Bolsonaro ise Kovid-19'u "küçük bir grip" olarak nitelendirmiş, ülkesinde karantina ilan eden valileri eleştirmiş ve sosyal izolasyonun önerildiği dönemde sokağa çıkarak destekçileriyle bir araya gelmişti.

TWİTTER, İZOLASYON KARŞITI PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Ekonomik tedirginlik nedeniyle halkı karantinaya uymamaya davet eden Bolsonaro'nun Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından paylaştığı, sosyal izolasyona karşı halkı sokağa davet ettiği videoları da salgınla mücadeleye kötü örnek olabileceği gerekçesiyle internet sağlayıcılar tarafından kaldırılmıştı.

BREZİLYA'DA ÖLÜMLER 1700'Ü GEÇTİ

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, 1736 kişinin ölümüne neden olan ve 28 bin 320 kişide görülen Kovid-19'dan bölgede en çok etkilenen ülke olarak öne çıkıyor.

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