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Brezilya Netflix'in dizisini yasakladı

Brezilya'da bir mahkeme Netflix'te yayınlanan ve İsa Peygamberi eşcinsel olarak tasvir eden dizinin yayından kaldırılmasına karar verdi.

Haber Merkezi | 09.01.2020 - 14:22..
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Dünya çapında birçok ülkede internet üzerinden yayın yapan medya yapım kuruluşu Netflix, Brezilya'da mahkemeye takıldı.

Netflix'in Brezilya'da yayınladığı  "İsa'nın İlk Baştan Çıkışı" isimli dizinin mahkeme tarafından yayından kaldırılmasına karar verildi.

EŞCİLSEL OLARAK TASVİR ETTİLER

Brezilyalı komedi prodüksiyon şirketi Porta dos Fundos tarafından çekilen ve 3 Aralık'tan itibaren yayınlanmaya başlayan dizide İsa Peygamberin eşcilsel bir ilişki içinde tasvir edilmesi, Katolik ülkedeki muhafazakar siyasetçilerin ve kilisenin büyük tepkisine neden olmuştu.

BÜYÜK TEPKİYE NEDEN OLMUŞTU

Büyük tepkiye neden olan dizinin yayından kaldırılması için imza kampanyası düzenlenmiş, diziyi çeken yapım şirketine Noel döneminde molotof kokteylli saldırı düzenlenmişti.

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