Brezilya'da 30 milyon değerinde altın çalındı

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bulunan Guarulhos Havalimanı'nda polis gibi giyinen silahlı bir grup, değeri 30 milyon dolardan fazla olduğu tahmin edilen 750 kilo altın ve değerli metalleri çaldı.

POLİS ARABASINI TAKLİT EDEREK İÇERİ GİRDİLER

Sao Paulo kentinde hırsızlar, federal polisin kullandığı bir başka araç ve kamyonetlere federal polis çıkartmaları yapıştırarak, dikkat çekmeden Guarulhos Havalimanı'na girdi.

KARGO BÖLÜMÜNDEKİ İKİ ÇALIŞAN REHİN ALINDI

Siyah takım elbiselerine federal polisin kullandığı rozetlerin benzerlerini takan silahlı grup üyeleri, Guarulhos Havalimanı’ndaki bir kargo terminalinde 2 kişiyi rehin aldı.

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750 KİLO ALTIN ÇALINDI

Şahıslar, 30 milyon dolar değerinde 750 kilo altını ve diğer değerli metalleri çaldı.

Hırsızların, Guarulhos Havalimanı'na yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta, rehineleri serbest bıraktıkları açıklandı.

DEĞERLİ METAL EŞYALAR AMBULANSA YÜKLENDİ İDDİASI

Hırsızların çaldıkları değerli metalleri, daha sonra bir minibüs ve bir ambulansa yükledikleri de iddia edildi.

Şimdiye kadar kimliği belirlenemeyen suçlularla ilgili havalimanı çalışanları da soruşturuluyor.

YÖNETİM AÇIKLAMASI

Havalimanı yönetiminin soygunla ilgili açıklamasında, "Federal polis araçları gibi kopyalanmış iki araç ve federal polis gibi hareket eden 8 silahlı adam, kargo terminalinin ihracat bölümüne girdiler. İçlerinde altınların da bulunduğu ağırlığı 750 kiloyu bulan ve Zürih ile New York’a gönderilmesi planlanan değerli metalleri aldılar.” denildi.