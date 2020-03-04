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Brezilya'da aşırı yağışlar 23 can aldı

Brezilya'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda 23 kişi hayatını kaybetti.

AA | 04.03.2020 - 09:55..
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Brezilya'yı aşırı yağışlar vurdu.

Ülkenin güneydoğusunda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlar büyük yıkıma yol açtı.

23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, Sao Paulo eyaletinin Guaruja, Santos ve Sao Vicente kentlerinde meydana gelen sel ve heyelanlarda 23 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya'da aşırı yağışlar 23 can aldı

200 KİŞİ EVLERİNİ TERK ETTİ

Açıklamada, çok sayıda kayıp kişinin arandığı kaydedildi. Guaruja'da 200 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sao Paulo eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda dün 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Brezilya'da aşırı yağışlar 23 can aldı

Brezilya'da aşırı yağışlar 23 can aldı

Brezilya'da aşırı yağışlar 23 can aldı

Brezilya'da aşırı yağışlar 23 can aldı

Brezilya'da aşırı yağışlar 23 can aldı

Brezilya'da aşırı yağışlar 23 can aldı

Brezilya'da aşırı yağışlar 23 can aldı

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