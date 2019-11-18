Sao Paulo'da 'Municipal Theatre of Americana'de yapılan sahne şovunun sonu kötü bitti.

150 DANSÇI ZIPLAMAYA BAŞLADI

Tiyatro oyununun sonunda sahneye çıkan 150 dansçı, seyircileri selamladıktan sonra mutluluktan ve heyecandan zıplamaya başladı.

Brezilya'da aynı anda zıplayan 150 dansçı sahneyi çökertti VİDEO



10 DANSÇI DÜŞTÜ

Sahne ise bu ağır yükü kaldıramadı. 150 dansçıdan 10 dansçı, tahrip olan sahnede oluşan çukurun içine düştü.

6 YARALI

Kaza sonrası olay yerine gelen yetkililer, çukura düşen kişileri kurtardı ve 3 öğretmen, 3 öğrencinin hafif bir şekilde yaralandığını açıkladı.