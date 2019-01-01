taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2851
Euro
6.0627
Altın
1282.53
Gram Altın
217.984

Brezilya'da bir pilot kız arkadaşını öldüresiye dövdü

Brezilyalı pilot Victor Junqueira, sevgilisine 'kendisine verilen hediyeyi lokantada unuttuğu' için dayak attı.

Haber Merkezi | 01.01.2019 - 10:39..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Brezilya'da son dönemde yaşanan, 'kadına şiddet olayı' adeta gündeme bomba gibi düştü.

Brezilya'da bir pilot kız arkadaşını öldüresiye dövdü

'HEDİYEYİ RESTORANDA UNUTTUN' DAYAĞI

Pilot Victor Junqueira, 3 yıllık sevgilisi Luciana’ya bir hediye aldı ve restorana götürdü. Restoran çıkışında, aldığı hediyeyi lokantada unuttuğu için sevgilisini öldüresiye dövdü.

Brezilya'da kadın avukata pilot sevgili dayağı İZLE

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Restoran çıkışında eve giden ikili, kavga etmeyi sürdürdü. Luciana'nın telefonunun kayıtta olduğunu fark etmeyen pilot, öldüresiye dövdü.

Brezilya'da bir pilot kız arkadaşını öldüresiye dövdü

DAYAKÇI PİLOT SERBEST KALDI

Kaydettiği görüntülerle birlikte, mahkemeye başvurup şikayetçi olan kadın, yaşadıklarının şaşkınlığını uzun süre üzerinden atamadı.

Pilot Victor, gözaltına alındı. Ancak şartlı salıverildi, ancak şiddet, yaralama ve tehdit suçlarından suçlu bulunursa, 4 yıla kadar hapis cezası alacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kahramanların' yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kahramanların' yeni yılını kutladı

57
Yurt genelinde 2019'a coşkulu karşılama

Yurt genelinde 2019'a coşkulu karşılama

107
Şam'da yılbaşı kutlaması

Şam'da yılbaşı kutlaması

28
Suriyeliler Taksim'de yeni yılı kutladı

Suriyeliler Taksim'de yeni yılı kutladı

172
İstiklal Caddesi'nde gençler birbirine girdi

İstiklal Caddesi'nde gençler birbirine girdi

55
Fenerbahçe'de hedef Çağlar Söyüncü

Fenerbahçe'de hedef Çağlar Söyüncü

15
Yeni yılın ilk bebeği Nevşehir’de dünyaya geldi

Yeni yılın ilk bebeği Nevşehir’de dünyaya geldi

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir