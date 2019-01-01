Brezilya'da bir pilot kız arkadaşını öldüresiye dövdü

Brezilya'da son dönemde yaşanan, 'kadına şiddet olayı' adeta gündeme bomba gibi düştü.

'HEDİYEYİ RESTORANDA UNUTTUN' DAYAĞI

Pilot Victor Junqueira, 3 yıllık sevgilisi Luciana’ya bir hediye aldı ve restorana götürdü. Restoran çıkışında, aldığı hediyeyi lokantada unuttuğu için sevgilisini öldüresiye dövdü.

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ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Restoran çıkışında eve giden ikili, kavga etmeyi sürdürdü. Luciana'nın telefonunun kayıtta olduğunu fark etmeyen pilot, öldüresiye dövdü.

DAYAKÇI PİLOT SERBEST KALDI

Kaydettiği görüntülerle birlikte, mahkemeye başvurup şikayetçi olan kadın, yaşadıklarının şaşkınlığını uzun süre üzerinden atamadı.

Pilot Victor, gözaltına alındı. Ancak şartlı salıverildi, ancak şiddet, yaralama ve tehdit suçlarından suçlu bulunursa, 4 yıla kadar hapis cezası alacak.