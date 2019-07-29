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Brezilya’da cezaevinde çete savaşı: 52 ölü

Ülkenin kuzeyindeki Para eyaletine bağlı Almun Altamira kentinde bir hapishanede çıkan isyanda 52 kişinin öldüğü açıklandı.

İHA | 29.07.2019 - 23:55..
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Yerel basın ise ölenlerin 16’sının başlarının kesildiğini iddia etti.

Para Cezaevleri Başsavcılığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, “Rakip çeteler arasında bir çatışma yaşandı. İki gardiyan rehin alındı ancak daha sonra serbest bırakıldı" dedi.

Brezilya’da cezaevinde çete savaşı: 52 ölü

EN AZ 52 MAHKUM ÖLDÜ

Para Cezaevleri Başsavcılığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, çatışma yerel saatle sabah saat 07.00’de başladı. A bloğunda bulunan çete üyeleri, rakip çete mensuplarına saldırdı. Askeri Polis Operasyonel Taktik Grubu ekipleri olay yerine geldiğinde en az 52 mahkumun öldüğü belirlendi.

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