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Brezilya’da koronadan ölenler için toplu mezar kazıldı

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle ölenlerin gömülmesi için toplu mezar kazıldı.

İHA |
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Brezilya’da koronadan ölenler için toplu mezar kazıldı

Brezilya’da koronadan ölenler için toplu mezar kazıldı

Çin’de ortaya çıkarak dünya geneline yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Brezilya’da açıklanan son verilere göre, ülke genelinde 2 bin 906 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Brezilya’da koronadan ölenler için toplu mezar kazıldı

TOPLU MEZAR KAZILDI

Brezilya’daki salgının merkez üssü Sao Paulo’da bulunan Vila Formosa mezarlığında hayatını kaybedenlerin gömülmesi için toplu halde mezar kazıldı.

Brezilya’da koronadan ölenler için toplu mezar kazıldı

İŞÇİLER, "ÖLÜ SAYISI 2 KAT DAHA FAZLA" DEDİ

Mezarlıkta çalışan işçiler, açıklanan verilerin doğru olmadığını öne sürerek gerçek sayısının daha fazla olduğunu belirtti. Bir işçi, "Gazetelerdeki rakamlar çok yanlış. Gerçek sayı iki kat daha fazla, belki üç kat" ifadelerini kullandı.

Brezilya’da koronadan ölenler için toplu mezar kazıldı

45 BİNDEN FAZLA VAKA VAR

Latin Amerika’da koronavirüsten en çok etkilenen ülke durumunda olan Brezilya’da 45 bin 757 vaka bulunuyor.

Brezilya’da koronadan ölenler için toplu mezar kazıldı

DEVLET BAŞKANI, KARANTİNAYI ELEŞTİRMİŞTİ

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, koronavirüse karşı karantina önlemlerini sorguladığı Twitter paylaşımları silinmişti.

Bolsonaro, kaldırılan bir videosunda bir sokak satıcısına hitaben, "İnsanlardan duyduğum şey çalışmak istedikleri." demişti.

Brezilya’da koronadan ölenler için toplu mezar kazıldı

"HAYAT NORMALE DÖNMELİ" DEDİ

Brezilya Devlet Başkanı, diğer videosunda ise hayatın normale dönmesi çağrısında bulunarak, "Brezilya duramaz, aksi halde Venezuela'ya dönüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

"MEDYANIN OYUNU"

Öte yandan, Bolsonaro, koronavirüsü 'grip' ve 'medyanın oyunu' olarak nitelendirmişti.

Brezilya’da koronadan ölenler için toplu mezar kazıldı

Brezilya’da koronadan ölenler için toplu mezar kazıldı

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