taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7751
Euro
6.3945
Altın
1504.51
Borsa
100215.95
Gram Altın
279.379
Bitcoin
48573.84

Brezilya’da motosiklet süren köpek

Başka bir araç sürücüsünün kamerasına yansıyan köpek ile ilgili sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, sahibinin sorumsuz olduğunu yazdı.

DHA | 27.10.2019 - 11:18..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Brezilya'nın Pernambuco eyaletindeki Petrolina şehrine yakın bir otoyolda, otomobiliyle seyir halindeki sürücü, sol şeritte giden bir motosiklete dikkatlice bakınca gözlerine inanamadı.

DİREKSİYONU PATİLERİYLE TUTTU

Sürücünün kamerasınca kaydedilen görüntülerde, motosikletin ön kısmında bir köpeğin patilerini direksiyona koyduğu, arkasında ise iki kişinin daha oturduğu görüldü.

Motosiklet süren köpek kamerada İZLE

"KASKI NEREDE?"

Sürücünün çekim yaptığını gören iki kişi ve köpek, kafalarını çevirerek kameraya baktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler 230 bin beğeni alırken, bazı sosyal medyada kullanıcıları “İnanılmaz. Kaskı nerede?”, “Ehliyeti de var mı?” gibi yorumlar yaptı.

BAZI KULLANICILAR KIZDI

Diğer kullanıcılar ise köpeğin sahibinin bu yaptığının çok tehlikeli olduğunu ve insan hayatını tehlikeye attığını yazdı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'tan 'Az önce çok büyük bir şey oldu' tweet'i

Trump'tan 'Az önce çok büyük bir şey oldu' tweet'i

117
ABD'den Türkiye'ye: S-400'leri gönderin ya da imha edin

ABD'den Türkiye'ye: S-400'leri gönderin ya da imha edin

307
Balina kusmuğu ile zengin oldu

Balina kusmuğu ile zengin oldu

37
Hacı Sabancı, Joker oldu

Hacı Sabancı, Joker oldu

133
Putin, Soçi sonrası Güvenlik Konseyi'ni acilen topladı

Putin, Soçi sonrası Güvenlik Konseyi'ni acilen topladı

15
Barselona'da ayrılıkçılarla polis arasında çatışmalar

Barselona'da ayrılıkçılarla polis arasında çatışmalar

14
Greta Thunberg'in adı, bir böcek türüne verildi

Greta Thunberg'in adı, bir böcek türüne verildi

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir