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Brezilya'da ölü sayısı 57'ye yükseldi

Brezilya'nın kuzeyindeki Amazonas eyaletinin başkenti Manaus şehrinde bulunan Ansio Jobim Cezaevi Kompleksi'nde başlayan ve 15 kişinin öldüğü çatışma, diğer hapishanelere de sıçradı.

İHA | 28.05.2019 - 10:57..
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Brezilya’daki hapishanelerde, çatışmalar devam ediyor.

Pazartesi günü Ansio Jobim Cezaevi Kompleksi'nde (Compaj) çıkan kavgada 15 mahkumun ölmesinden sonra, bir günde 4 cezaevinde çatışmalar yaşandı. Yetkililer en az 42 kişinin öldüğünü bildirirken, "Hepsi boğularak öldü." açıklaması yapıldı.

TAMAMI BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Amazonas Kamu Güvenlik Sekreteryası, ölen 42 mahkumun tamamının boğularak öldüğünün saplandığını açıkladı. Federal hükümet, Amazonas eyaletinde bulunan cezaevlerinde güvenliğin artırılması için özel ajanların gönderildiğini açıkladı.

Brezilya'da ölü sayısı 57'ye yükseldi

17 SAATLİK İSYANDA 56 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Compaj Cezaevi'nde 2017'de yaşanan 17 saatlik isyanda 56 kişi ölmüş, yaklaşık 200 mahkum da kaçmıştı. Ardından ülkenin diğer eyaletlerinde de isyanlar yaşanmış, dönemin Devlet Başkanı Michel Temer'i, ordunun hapishanelere girmesine izin vermeye zorlamıştı.

BÖLGEDEKİ TÜM CEZAEVLERİNDE OPERASYON

Benzer bir durumun yeniden gündeme gelme ihtimaline karşı Amazonas Cezaevi İdaresi Sekreteryası uyarılarak, ordu desteği ile bölgedeki tüm cezaevlerinde operasyonlar başlatıldı.

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