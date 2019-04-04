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Brezilya'da radyo programında soygun

Brezilya'da canlı yayın yapan bir radyo istasyonuna giren hırsızlar, orada bulunanların telefonlarını çaldı.

Haber Merkezi | 04.04.2019 - 11:07..
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Brezilya’da bir radyo istasyonunda canlı yayın yapıldığı sırada içeri giren 5 soyguncu, sunucu ve konukları soydu. Soygun anı ve yaşanan panik, kameraya yansıdı.

Brezilya'da radyo programında soygun

Brezilya'da radyo programında soygun ViDEO

HIRSIZLAR TELEFONLARI ÇALDI

Brezilya’nın Sao Paulo şehrindeki SOT radyo istasyonu, canlı yayın sırasında soyguna uğradı. Soygun yerel saat ile 21:00’de meydana geldi. Yaşanan panik anları, radyonun Facebook’ta yayınlamak için kayıt yapan kamerasına yansıdı.

Görüntüde, canlı yayının bitimine dakikalar kala içeriye zorla giren ve ellerinde silah olan soyguncuların, radyo çalışanlarının telefonlarını topladıkları görüldü.

Brezilya'da radyo programında soygun

TÜM ŞEHİRDE SOYGUNCULAR ARANIYOR

Sunucu ve konuklar, ellerini havaya kaldırmış bir şekilde olan biteni anlamaya çalışırken, yaşadıkları panik yüzlerine yansıdı. Polisin soruşturma başlattığı ve tüm şehirde soyguncuları aradığı belirtildi.

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