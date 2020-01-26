Brezilya’da sel: Onlarca ölü ve kayıp var

Cuma günü başlayan yağışlarda can kaybı ilk etapta 11 kişi olarak açıklanırken, Sivil Savunma ekipleri Matip, Manhuaçu ve Pedra Bonita’da 3 kişinin cesedine daha ulaşıldığı duyurusunu yaptı.

BİR BEBEK, BİR KIZ ÇOCUĞU VE HAMİLE BİR KADIN

Hayatını kaybedenlerin bir bebek, 6 yaşında bir kız çocuğu ile bir de hamile kadın olduğunu açıkladı. Duque de Caxias semtinde bir binanın yağmur nedeniyle çökmesi sonucu 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, Betim bölgesinde de çöken bir evin molozlarından 2 cansız bedenin bulunduğu bildirildi. Ölen diğer 5 kişiden 3’ünün yağmur sularında boğulduğu, 2 kişinin ise değişik bölgelerde elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

3 BİNE YAKIN İNSAN EVLERİNDEN OLDU

Minas Gerais Eyalet Sivil Savunma Koordinasyon birimi ayrıca 16 kişinin halen kayıp, 2 bin 590 kişinin ise yerlerinden olduğunu açıklarken, 911 kişinin ise evsiz kaldığını duyurdu. Eyalet genelinde 36 şehir şiddetli yağmurlardan etkilendi.