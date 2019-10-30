Brezilya'da soygunculara çarpan sürücü

1 İzmir'de maaşlarını alamayan 8 işçiden eylem Halkapınar'da 5 aydır maaşını alamayan 8 işçi, protesto gösterisi kapsamında vince çıktı. Eylem sürüyor.

2 Endonezya'da futbol sahası savaş alanına döndü Endonezya'da oynanan Persebaya-PSS Sleman maçında büyük olaylar yaşandı. Ev sahibi ekibin taraftarları, alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından sahaya inerek reklam panolarını ateşe verdi.

3 Minik Kayra son ameliyatı için gün sayıyor 2.5 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları tahrip olan ve devletin imkânlarıyla ABD'de tedavi gören 11 yaşındaki Kayra, 9 yılda geçirdiği en az 300 ameliyatın geçirdi.

4 108 MP kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro hakkında her şey Dünyanın ilk 108 MP kameraya sahip akıllı telefonu olacak Xiaomi Mi CC9 Pro ile ilgili, şimdiye kadar ortaya çıkan bütün detayları sizler için derledik.

5 Sedefnaz Yaşar ile Plaza İnsanı Mutfakta’yı konuşuyoruz Sedefnaz Yaşar ile tecrübelerinden yola çıkarak yazdığı Plaza İnsanı Mutfakta’yı ve plaza hayatını konuştuk…

6 Kanada, YPG elebaşı Mazlum Kobani'yi ülkeye davet etti Kanada, Türkiye'ye karşı düzenlenen birçok kalleş saldırıda payı olan YPG'li teröriste "temiz savaşçı ödülü" vermek istiyor.