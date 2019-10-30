taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7467
Euro
6.3908
Altın
1491.14
Borsa
99178.37
Gram Altın
275.558
Bitcoin
53081.95

Brezilya'da soygunculara çarpan sürücü

Aracına binerken motosikletli soyguncuları karşısında gören sürücü, soğukkanlı bir şekilde ikisini de etkisiz hale getirdi.

Haber Merkezi | 30.10.2019 - 12:36..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Brezilya'da kameraya yansıyan görüntüler, bu kadarına da 'pes' dedirtti.

Motosikletli iki soyguncu, bir aracın yanına yaklaşıyor. O sırada sürücü de aracına yöneliyor. Araçtan bir takım değerli eşlalar alan soyguncular, geldiklerini motosikletle kaçmaya başlıyor.

Soğukkanlı sürücü, hiç tereddüt etmeden, iki soygucunun üzerine aracını sürüyor.

ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Çarpmanın etkisiyle soygunculardan biri aracın kaputuna yapışırken, diğeri yola savruluyor. İki soyguncuyu etkisiz hale getiren sürücü, değerleri eşyalarına yeniden kavuşuyor.

Soygunculara arabayla çarptı İZLE

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD, 'Türkiye'ye yaptırım' tasarısını onayladı

ABD, 'Türkiye'ye yaptırım' tasarısını onayladı

451
Amerika, F-35'lerde indirime gitmek zorunda kaldı

Amerika, F-35'lerde indirime gitmek zorunda kaldı

82
NATO, Türkiye karşıtı gazeteciyi Twitter'dan blokladı

NATO, Türkiye karşıtı gazeteciyi Twitter'dan blokladı

23
Mehmet Ali Erbil yoğun bakımda

Mehmet Ali Erbil yoğun bakımda

131
ABD Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

147
Messi'nin 50. frikik golü

Messi'nin 50. frikik golü

31
Cumhuriyete sövenler İlber Ortaylı'yı kızdırdı

Cumhuriyete sövenler İlber Ortaylı'yı kızdırdı

227
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir