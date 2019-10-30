Brezilya'da soygunculara çarpan sürücü

Brezilya'da kameraya yansıyan görüntüler, bu kadarına da 'pes' dedirtti.
Motosikletli iki soyguncu, bir aracın yanına yaklaşıyor. O sırada sürücü de aracına yöneliyor. Araçtan bir takım değerli eşlalar alan soyguncular, geldiklerini motosikletle kaçmaya başlıyor.
Soğukkanlı sürücü, hiç tereddüt etmeden, iki soygucunun üzerine aracını sürüyor.
ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Çarpmanın etkisiyle soygunculardan biri aracın kaputuna yapışırken, diğeri yola savruluyor. İki soyguncuyu etkisiz hale getiren sürücü, değerleri eşyalarına yeniden kavuşuyor.
Soygunculara arabayla çarptı İZLE