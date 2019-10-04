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Brezilya'da suçlunun örtüyle saklanması polisi güldürdü

Polisten saklandığını zanneden şüpheliyi polis kahkaha atarak gözaltına aldı.

REUTERS | 04.10.2019 - 19:56..
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Brezilya’da polis ekipleri, peşine düştükleri bir şüpheliyi gizlendiğini düşündükleri eve baskın yaptı.

ÖRTÜYLE SAKLANMAYA ÇALIŞTI

Odaları tek tek arayan polisler, girdikleri küçük bir odada, kenarda örtü altına çömelerek saklanmış şüpheliyi fark etti.

Brezilya'da suçlunun örtüyle saklanması polisi güldürdü VİDEO

POLİS KAHKAHA ATTI

Polis kamerasınca kaydedilen görüntülerde, polisin şüpheliye üstündeki örtüyü atmasını söylediği ve ardından kahkahalar attığı duyuldu. Daha sonra ayağa kalkan şüpheli, ellerini arkada birleştirerek teslim oldu.

Brezilya'da suçlunun örtüyle saklanması polisi güldürdü

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