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Brezilya’da yangın: 600 ev kül oldu

Ülkenin kuzeyindeki Amazonas eyaletinde yer alan Manaus kentinde dün çıkan yangında en az 600 ev hasar gördü.

İHA | 20.12.2018 - 06:40..
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Sabah saatlerinde bir düdüklü tencerenin patlaması sonucu yangın çıktı.

Yangın nedeniyle, çoğunluğu mevsimlik sellerden kaçan kişiler tarafından inşa edilen en az 600 ahşap ev kül oldu.

Brezilya’da yangın: 600 ev kül oldu

2 BİNDEN FAZLA İNSAN EVSİZ KALDI

Amazonas eyaleti Güvenlik Bakanlığı yetkilisi Amadeu Soares tarafından yapılan açıklamada, 4 kişinin yaralandığı ve 2 binden fazla kişinin ise evlerinden tahliye edildiği bildirildi.

Brezilya’da yangın: 600 ev kül oldu

Bu tür yangınların, Brezilya’daki hızlı kentleşme sonucu yetersiz şehir planlaması sonucunda çoğalan gecekondu mahallelerinde sıkça yaşandığı biliniyor.

Brezilya’da yangın: 600 ev kül oldu

Brezilya’da yangın: 600 ev kül oldu

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