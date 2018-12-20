Sabah saatlerinde bir düdüklü tencerenin patlaması sonucu yangın çıktı.

Yangın nedeniyle, çoğunluğu mevsimlik sellerden kaçan kişiler tarafından inşa edilen en az 600 ahşap ev kül oldu.

Brezilya’da yangın: 600 ev kül oldu

2 BİNDEN FAZLA İNSAN EVSİZ KALDI

Amazonas eyaleti Güvenlik Bakanlığı yetkilisi Amadeu Soares tarafından yapılan açıklamada, 4 kişinin yaralandığı ve 2 binden fazla kişinin ise evlerinden tahliye edildiği bildirildi.

Bu tür yangınların, Brezilya’daki hızlı kentleşme sonucu yetersiz şehir planlaması sonucunda çoğalan gecekondu mahallelerinde sıkça yaşandığı biliniyor.