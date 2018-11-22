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Brezilya'da, yeni bir dinozor türüne ait iskeletler bulundu

Brezilya'nın güneyindeki Wachholz bölgesinde yeni bir dinozor türüne ait 3 iskelet bulundu.

AA | 22.11.2018 - 09:38..
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Phys.org internet sitesinde yer alan habere göre, Santa Maria Federal Üniversitesi ile Sao Paulo Üniversitesinden araştırmacılar, Agudo kenti yakınlarındaki Wachholz bölgesinde yeni bir dinozor türüne ait 3 iskelet tespit etti.

ZARAR GÖRMEYEN İSKELETLER

225 yıl önce yaşadığı sanılan türün vejetaryen olduğu belirtildi. Diğer dinozorların aksine iki ayak üzerinde yürüdüğü tespit edilen dinozorların üçünün de aynı yerde öldüğü, iskeletlerinin toprak altında zarar görmeden kaldığı kaydedildi.

Brezilya'da, yeni bir dinozor türüne ait iskeletler bulundu

EVRENDE YAŞAYAN EN BÜÜYK CANLILAR

Uzun boyun ve küçük kafa yapısına sahip dinozorların, evrende yaşamış en büyük canlılar olarak nitelendirilen "sauropod" dinozorlarının familyasından olduğu bildirildi. Araştırmacılar olayı, en eski uzun boyunlu vejetaryen dinozora ait keşif olarak nitelendirdi.

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