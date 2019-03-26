Brezilya'da yolcu uçağı yanmaktan kurtuldu

Brezilya’nın güneydoğusunda yer alan Belo Horizonte’de bulunan Confis Havalimanı’nda kazanın eşiğinden dönüldü. São Paulo’dan kalkan ve Confis’e iniş yapan Airbus A320’den bagajların tahliye edildiği sırada, bagajları alan araçta yangın meydana geldi.

YANGIN UCU ATLATILDI

Uçağın sağ kanat altında çıkan yangına aprondaki itfaiye araçları müdahale etti. Yolcuların uçağı terk ettiği sırada yapılan müdahalede, yangın uçağa sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeni ile uçağın kanat altında hasar oluştuğu belirtildi.

















