Brezilya'da yüzlerce mahkum firar etti

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki Mongagua, Tremembe, Mirandopolis ve Porto Feliz kentlerindeki çoğunluğu yarı açık cezaevlerinde koronavirüs yayılmasına karşı ziyaretlerin ve geçici çıkışların kısıtlandırılması gibi önlemler nedeniyle isyan çıktı.

YAKLAŞIK 1350 MAHKUM FİRAR ETTİ

Mongagua kentinde yaklaşık 400 mahkum kaçtı. Mirandapolis kentindeki isyanda 926, Taubate'de ise 30 mahkum firar etti.

41 MAHKUM YAKALANDI

Brezilya güvenlik güçlerinin Mongagua'daki yarı açık cezaevinden kaçan 41 mahkumu yakaladığı öğrenildi.