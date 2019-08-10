Brezilya'daki Amazon Ormanları'nda büyük kıyım

Brezilya basınında yer alan habere göre, Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün (INPE), ormansızlaşmanın önüne geçmek için kurduğu Ormansızlaşmanın Gerçek Zamanlı Tespiti (DETER) biriminin verilerine göre, temmuzda bölgedeki orman tahribatı geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 278 arttı.

BİR AYDA 2 BİN KİLOMETRE KARELİK TAHRİBAT

Buna göre, temmuzda tahribata uğrayan Amazonlardaki orman bölgesi 2 bin 254 kilometrekare olarak kaydedilirken, geçen yıl bu rakam 596 kilometrekare olarak kayıtlara geçmişti.

Öte yandan, INPE verileri, Amazonlarda son 12 aydaki orman tahribatının, önceki 12 aya oranla yüzde 40 arttığını ve bu rakamın 6 bin 833 kilometrekareye tekabül ettiğini ortaya koydu.

Bu arada, orman tahribatı haziranda da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 88 artış göstermişti.

Bilim insanları, dünyanın en büyük yağmur ormanları olan Amazonların korunmasının, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli rol oynadığını düşünüyor.

AŞIRI SAĞCI LİDER BOLSONARO'NUN ETKİSİ

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, başkanlık seçimlerinden önce Amazonlar'ın korunmasının ülke ekonomisinin gelişimine engel olduğunu belirterek, bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.

INPE'nin orman tahribatı raporlarına da öfkelenen Bolsonaro, raporların ülkenin itibarını zedelediğini ileri sürmüş ve INPE'nin Brezilya'nın değil, bazı sivil toplum kuruluşlarının hizmetinde çalıştığını savunmuştu.

Olaydan kısa süre sonra da INPE Başkanı Ricardo Galvao, görevine devam etmeyeceğini duyurmuş ve sebebini "sürdürülemez bir durum" olarak açıklamıştı.