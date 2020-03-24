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Brezilyalı Hulk, eski eşinin yeğeni ile evlendi

Yasak aşkı ortaya çıkan ünlü futbolcu, evliliğini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Haber Merkezi | 24.03.2020 - 13:22..
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Uzun süredir Çin'in Shanghai SIPG takımında forma giyen Brezilyalı Hulk, Ağustos 2019'da 12 yıllık eşi Iran Angelo de Souza ile ayrılık kararı almıştı.

Uzun yıllar evli kaldığı eşiyle boşanma kararının ardında yasak ilişki olduğu konuşulan Hulk, ekim ayında eşinin yeğeni Camila ile aşk yaşadığını doğrulamıştı.

Hulk ve Camila'nın yasak aşkı, evlilikle sonuçlandı.

Brezilyalı Hulk, eski eşinin yeğeni ile evlendi

GİZLİ NİKAHLA EVLENDİ

Hulk, sosyal medya hesabından evli olduğunu ilan etti. Camila ile beraber alyanslarını taktıkları bir fotoğraf yükleyen Hulk’un, gizli bir nikahla evlendiği belirtildi.

Brezilyalı Hulk, eski eşinin yeğeni ile evlendi

"AİLEYE İLİŞKİLERİNİ AÇIKLADILAR"

Camila'nın Çin'de oturma izni alabilmesi için ani bir kararla evlenen çift, çevrelerine de durumu izah etti. Hulk'un basın sözcüsü, "Hulk, Camila'nın ailesini ve kardeşlerini arayarak, ilişkileri olduğunu açıkladı. Evlilik kararı bundan sonra verildi." dedi.

Brezilyalı Hulk, eski eşinin yeğeni ile evlendi

Hulk ile eski eşi Iran'ın, Ian, James ve Alice adında 3 çocuğu var.

Brezilyalı Hulk, eski eşinin yeğeni ile evlendi

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