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Brigitte Macron estetik operasyon geçirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, aralarındaki 24 yaşlık farkın kapanması için yeniden bıçak altına yattı.

Haber Merkezi | 03.08.2019 - 10:46..
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Brigitte Macron estetik operasyon geçirdi

Fransa, First Lady Brigitte Macron'u konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan 24 yaş büyük olan First Lady, Macron'un yanında daha genç görünebilmek için üst üste estetik ameliyatlar geçirdi.

Botoks yaptırıp göz torbalarını aldıran, dişlerini kaplatıp yanak estetiği yaptıran Fransız First Lady, şimdi de yüz estetiği için bıçak altına yattı.

35 ESTETİK OPERASYON

66 yaşındaki Brigitte Macron'un geçirdiği estetik operasyonların sayısının 35'e ulaştığı konuşulanlar arasında.

3 SAAT SÜRDÜ

17 Temmuz'da Paris'teki Amerikan Hastanesi'nde kendisini cerrahlara teslim eden First Lady, aynı gün içerisinde taburcu edildi.

Estetik operasyon, 3 saat sürdü.

Brigitte Macron'un, ABD Başkanı Donald Trump ile konuşurken çekilen fotoğrafı, kollarındaki sarkmalar nedeniyle çok konuşulmuştu.

Brigitte Macron estetik operasyon geçirdi

Brigitte Macron estetik operasyon geçirdi

Brigitte Macron estetik operasyon geçirdi

Brigitte Macron estetik operasyon geçirdi

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