Britney Spears, Justin Timberlake'in şarkısıyla dans etti

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, koronavirüs salgınından dolayı günlerdir evinde karantinada. Justin Timberlake ile ayrılışlarının 20. yılını kutlayan Spears, Instagram’da bir video paylaştı.

Britney Spears, takipçilerine Justin Timberlake ile ayrılışlarının 20. yılını hatırlatan bir dans videosu yayınladı. Karantinada çok sıkıldığını belirten şarkıcı, gönderinin altına şu notu yazdı:

"BU ADAM BİR DAHİ"

"Bu da benim TikTok, Snapchat ya da bugünlerde kullandığınız cool uygulama hangisiyse versiyonum! Görebildiğiniz üzere gerçekten dans etmiyorum arkadaşlar, sadece çok sıkıldım. Not: 20 yıl önce dünyanın en büyük ayrılıklarından birini yaşadığımızı biliyorum ama bu adam bir dahi! Muhteşem şarkı JT! Sözüme kulak verin!"

JUSTİN'IN BEKARET AÇIKLAMASI

Çift, Britney’in Justin’i aldatmasından dolayı 2002’de ayrılmıştı. Justin, ayrılıktan sonra Britney’in bekaretini kendisinin aldığını söylemiş, Britney ise yıllarca ağır psikolojik sorunlar yaşamıştı.