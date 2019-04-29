İstanbul Sirkeci’de bulunan bir kadın kuaföründe meydana gelen olayda, saat 18.30 sıralarında kuaföre broşür bırakma bahanesiyle bir kişi geldi. İçeri giren şahıs, bir süre etrafı kolaçan etti.

BROŞÜR DAĞITMA BAHANESİYLE 100 TL ÇALDI

Kimsenin olmadığını anladığı anda da kasanın yanına oturup, içinde bulunan 100 TL’yi alarak kaçtı. Hırsızın rahat tavırları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızın rahat halleri saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin kuaföre girdiği görülüyor. Bir süre içeride bekledikten sonra kasanın yanına oturup içinde bulunana paraları alacak dükkandan çıkıyor.

İstanbul'da hırsız broşür bırakma bahanesiyle kasayı boşalttı ViDEO





