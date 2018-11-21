Brown davası karara bağlandı

Brown 2013’te transit yolcu olarak havalimanında bulunduğu sırada kendisine müdahale eden polislerden birini yaralamış, polis memurları Brown’ı yere yatırıp üzerine çıkmıştı.

7,5'AR YIL HAPİS CEZASI ALDILAR

Sağlık ekibi de Brown’a sakinleştirici enjekte etmiş, Brown kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Mahkeme, polis memurları Hüseyin Tıngır, Murat Aydın, Furkan Altan ve Serhan Öztaş’ı ‘zor kullanma yetkisini aşarak kasten yaralama sonucu ölüme neden olma’ suçundan 7.5’ar yıl hapis cezasına çarptırdı.

SANIK 3 AY HEKİMLİK YAPAMAYACAK

Brown’a sakinleştirici yapan Dr. Mesut Öztürk’e 12 bin 100 TL adli para cezası veren mahkeme, sanığın 3 aylığına hekimlik mesleğinin icrasının yasaklanmasına hükmetti.