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Brüksel'de AB ve Yunanistan'ın göç politikalarına tepki

Sınırda göçmenlere karşı şiddet uygulayan Yunanistan ile Avrupa Birliği'nin göçmenlere yönelik tutumu protesto edildi.

AA | 05.03.2020 - 08:57..
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan kalabalık, göçmenlere destek gösterisi düzenledi.

Hedefte ise, Yunanistan ve Avrupa Birliği (AB) vardı.

Göstericiler, sınırdaki sığınmacılara karşı orantısız güç kullanarak uluslararası hukuku ihlal eden Yunanistan ve AB'nin göç politikalarını protesto etti.

"SIĞINMACILARA KAPIMIZ AÇIK"

AB kurumlarına ev sahipliği yapan Schuman Meydanı'nda toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşuna (STK) üye yaklaşık 200 kişi, sığınmacılar lehine gösteri düzenledi.

Brüksel'de AB ve Yunanistan'ın göç politikalarına tepki ViDEO

Brüksel'de AB ve Yunanistan'ın göç politikalarına tepki

"Nasıl bir canavar çocukların boğulmasına göz yumar", "Sınırları şimdi açın", "Şiddete derhal son verin" yazılı pankart ve döviz taşıyan göstericiler, "Sığınmacılara kapımız açık" sloganları attı.

"YUNANİSTAN SIĞINMA HAKKINDA SAYGI DUYMALI"

Protestoda okunan bildiride, "Sığınmacıların yeniden yerleştirilmesine hız verilmeli. AB'nin göç politikalarında reform yapılmalı. Yunanistan, sığınma hakkına saygı duymalı." şeklindeki talepler dile getirildi.

AB liderlerini eleştiren göstericiler, olaysız dağıldı.

Brüksel'de AB ve Yunanistan'ın göç politikalarına tepki

Brüksel'de AB ve Yunanistan'ın göç politikalarına tepki

Brüksel'de AB ve Yunanistan'ın göç politikalarına tepki

Brüksel'de AB ve Yunanistan'ın göç politikalarına tepki

Brüksel'de AB ve Yunanistan'ın göç politikalarına tepki

Brüksel'de AB ve Yunanistan'ın göç politikalarına tepki

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