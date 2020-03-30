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Brüksel'de ezan ilk defa minareden okundu

Belçika'da yaşayan Müslümanların moral kazanması için minareden ezan okunmasına izin verildi.

İHA |
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Brüksel'de ezan ilk defa minareden okundu

Belçika makamları, koronavirüsten dolayı camilerde namaz kılmaya ara verilmesinin ardından, ülkede yaşayan Müslümanlara moral vermek için minareden ezan okunmasına izin verdi.

EZAN SESİ DIŞARIYA VERİLDİ

Karar sonrası başkent Brüksel'deki camilerde ezan, dışarıdan duyulacak şekilde okundu. Bu durum, Belçika'da yaşayan Müslümanlar tarafından sevinçle karşılandı.

Hristiyan nüfusun fazla olduğu Avrupa ülkelerinde ezanın, sadece cami içerisinde okunmasına izin veriliyor.

Brüksel'de ezan ilk defa minareden okundu VİDEO

Brüksel'de ezan ilk defa minareden okundu

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