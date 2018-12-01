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Brüksel'de panzerli biber gazlı polis müdahalesi

Fransa'da yaşanan dizel eylemleri Brüksel'e de sıçradı. Sokaklarda gösteri düzenleyen eylemcilere polis müdahalesi geldi. Polisler göstericilerin üzerlerine tazyikli su püskürttü, biber gazı sıktı.

REUTERS | 01.12.2018 - 11:45..
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Brüksel'de panzerli biber gazlı polis müdahalesi

Paris'te meydana gelen dizel protestoları "Sarı Yelekliler" adı altında daha da büyük bir eyleme dönüştü. Öyle ki Champ Elysee'de yaşanan olaylar, Brüksel sokaklarına da yayıldı.

AB'nin kalbi olan Brüksel'de polisler göstericilere sert müdahalelerde bulundu, polis şiddeti yaşandı.

TAZYİKLİ SU İLE MÜDAHALE

Göstericilere sert müdahalelerde bulunan polis, eylemcilerin üzerlerine panzerlerden tazyikli su sıktı.

Brüksel'de panzerli biber gazlı polis müdahalesi

Polislerin müdahalesiyle göstericilerden biri suyun tazyiği ile metrelerce sürüklendi. Eylemciler su topuna tutuldu.

Brüksel'de panzerli biber gazlı polis müdahalesi

YAKIN MESAFEDEN BİBER GAZI

Polislerin bir diğer müdahalesi de biber gazı ve coplarla oldu. Eylemcilere yakın mesafeden biber gazı sıkan polisler, göstericilere acımadı. Etkisiz hale getirilen göstericiler, polisler tarafından coplandı, yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı.

Polisler göstericiler üzerinde orantısız güç kullandı.

Sarı Yelekliler Brüksel’de polisle çatışıyor VİDEO

Brüksel'de panzerli biber gazlı polis müdahalesi

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