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Brüksel'de polis mülteci karşıtlarıyla çatıştı

Belçika polisi, başkent Brüksel'de Avrupa Birliği binalarına yürüyen yaklaşık bin kişilik aşırı sağcı gruba TOMA'larla müdahale etti

AA | 16.12.2018 - 17:03..
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Brüksel'de polis mülteci karşıtlarıyla çatıştı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) binalarının bulunduğu alanda polis, aşırı sağcı ve göç karşıtı bine yakın göstericiye göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Brüksel'de polis mülteci karşıtlarıyla çatıştı

AŞIRI SAĞCILARDAN AB MERKEZİ ÖNÜNDE

Fas'ın Marakeş kentinde 10 ve 11 Aralık'ta düzenlenen, 164 ülkenin katıldığı uluslararası konferansta imzalanan BM Küresel Göç Sözleşmesi'ne destek veren ve karşı çıkan gruplar Brüksel'de protestolar gerçekleştirdi.

Brüksel'de polis mülteci karşıtlarıyla çatıştı ViDEO

Brüksel'de polis mülteci karşıtlarıyla çatıştı

Brüksel'de polis mülteci karşıtlarıyla çatıştı

Milliyetçi ve aşırı sağcı Flaman derneklerinin "Marakeş'e karşı yürüyüş" çağrısıyla AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'nda bin civarında kişi toplandı.

Brüksel'de polis mülteci karşıtlarıyla çatıştı

Brüksel'de polis mülteci karşıtlarıyla çatıştı

IRKÇI EYLEM

Başbakan Charles Michel'i istifaya çağıran, hükümet ve göç karşıtı sloganlar atan grup, Flaman bayrakları taşıdı.

Brüksel'de polis mülteci karşıtlarıyla çatıştı

 

Brüksel'de polis mülteci karşıtlarıyla çatıştı

Çevreye ses bombaları fırlatılan ve meşaleler yakılan protestolarda, Belçika'da aşırı sağcı ve ırkçı politikalarıyla tanınan Flaman Menfaati (Vlaams Belang) partisinin İslam karşıtı liderlerinden Filip Dewinter de konuşma yaptı.

Brüksel'de polis mülteci karşıtlarıyla çatıştı

Geçen yıl Brüksel Merkez Camisi önünde Kur'an-ı Kerim sayfalarını yırtarak büyük tepki çeken Dewinter, Hollanda'nın ırkçı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders ile de yakın ilişki yürütüyor.

Brüksel'de polis mülteci karşıtlarıyla çatıştı

POLİSLERDEN MÜDAHALE

Grubun taşkınlık yapması ve dağılmaması üzerine polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Bazı göstericiler, bunun üzerine AB Komisyonu binasına girmeye çalıştı.

Brüksel'de polis mülteci karşıtlarıyla çatıştı

Brüksel'de polis mülteci karşıtlarıyla çatıştı

Polis grubun dağılmaması üzere cop ve atlı polislerle devreye girdi. Eylemciler polisin müdahalesiyle karşılaşırken, diğer taraftan da gazlı müdahaler sürdü. Yakalanan göstericiler yerlerde sürüklenirken çok sayıda eylemci yaralandı. AB'nin kalbi gaza boğuldu.

Brüksel'de polis mülteci karşıtlarıyla çatıştı

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