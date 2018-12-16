Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) binalarının bulunduğu alanda polis, aşırı sağcı ve göç karşıtı bine yakın göstericiye göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

AŞIRI SAĞCILARDAN AB MERKEZİ ÖNÜNDE

Fas'ın Marakeş kentinde 10 ve 11 Aralık'ta düzenlenen, 164 ülkenin katıldığı uluslararası konferansta imzalanan BM Küresel Göç Sözleşmesi'ne destek veren ve karşı çıkan gruplar Brüksel'de protestolar gerçekleştirdi.

Brüksel'de polis mülteci karşıtlarıyla çatıştı ViDEO

Milliyetçi ve aşırı sağcı Flaman derneklerinin "Marakeş'e karşı yürüyüş" çağrısıyla AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'nda bin civarında kişi toplandı.

IRKÇI EYLEM

Başbakan Charles Michel'i istifaya çağıran, hükümet ve göç karşıtı sloganlar atan grup, Flaman bayrakları taşıdı.

Çevreye ses bombaları fırlatılan ve meşaleler yakılan protestolarda, Belçika'da aşırı sağcı ve ırkçı politikalarıyla tanınan Flaman Menfaati (Vlaams Belang) partisinin İslam karşıtı liderlerinden Filip Dewinter de konuşma yaptı.

Geçen yıl Brüksel Merkez Camisi önünde Kur'an-ı Kerim sayfalarını yırtarak büyük tepki çeken Dewinter, Hollanda'nın ırkçı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders ile de yakın ilişki yürütüyor.

POLİSLERDEN MÜDAHALE

Grubun taşkınlık yapması ve dağılmaması üzerine polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Bazı göstericiler, bunun üzerine AB Komisyonu binasına girmeye çalıştı.

Polis grubun dağılmaması üzere cop ve atlı polislerle devreye girdi. Eylemciler polisin müdahalesiyle karşılaşırken, diğer taraftan da gazlı müdahaler sürdü. Yakalanan göstericiler yerlerde sürüklenirken çok sayıda eylemci yaralandı. AB'nin kalbi gaza boğuldu.