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Brüksel'de polis şiddeti başladı

Dün Fransa'dan Belçika'ya sıçrayan Sarı Yelekliler eylemlerinde polis şiddeti baş gösterdi. Eylemcilere polisler coplarla müdahale etti, darbetti.

Haber Merkezi | 01.12.2018 - 09:14..
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Brüksel'de polis şiddeti başladı

Fransa'da litresi 9 liraya ulaşan dizeli protesto eden halkın gösterileri, sivil bir isyan noktasına ulaştı. Özellikle Paris sokaklarını da aşan bu çığlığın sesi Brüksel'e kadar ulaştı.

Brüksel'de polis şiddeti başladı

Dün Champ Elysee sokaklarından Brüksel meydanlarına taşınan eylemde şiddet baş gösterdi.

Brüksel'de polis şiddeti başladı

GÖSTERİLER ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Sokaklarda Fransa'ya destek veren göstericilerin protestosu hükümet karşıtı bir eyleme dönüştü. Özellikle sokakları yakıp yıkmaya başlayan eylemciler kaldırım taşları ile polislere saldırdı.

Sarı Yelekliler Brüksel’de polisle çatışıyor VİDEO

Brüksel'de polis şiddeti başladı

Eylemciler polis araçlarını tekmeleyip devirirken çok sayıda bina ve iş yeri de eylemcilerin saldırılarında hasar aldı.

Brüksel'de polis şiddeti başladı

DEVLET BİNALARINA SALDIRI

Öfkeli kalabalık sokakları savaş alanına çevirirken AB'nin kalbi olan Brüksel'de çok sayıda devlet binası da saldırıda zarar gören binalar arasında oldu.

Brüksel'de polis şiddeti başladı

POLİS ŞİDDETİ BAŞLADI

Eylemcilerin şiddet gösterilerine kayıtsız kalmayan polisler göstericilere krşı şiddet uygulamaya başladı. Atlı birlikler, panzerler ve özel polislerden oluşan çok sayıda güvenlik gücü göstericilere saldırdı.

Brüksel'de polis şiddeti başladı

Biber gazı ile göstericileri dağıtmaya çalışan polisler kalabalığıjn üzerlerine coplarla saldırdı. Bazı göstericiler yerlerde sürüklenerek gözaltına alınırken çok bazılarıysa yaralı olarak gözaltına alındı.

Brüksel'de polis şiddeti başladı

DİZEL PROTESTOSU

Fransa'nın başkenti Paris'te litresi 9 lirayı bulan akaryakıt nedeniyle halk Macron'un ekonomik politikalarını eleştiriyor. Özellikle Paris Champ Elysee merkezli gösteriler polis şiddeti de ortaya çıktı.

Brüksel'de polis şiddeti başladı

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