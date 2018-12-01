Brüksel'de polis şiddeti başladı

Fransa'da litresi 9 liraya ulaşan dizeli protesto eden halkın gösterileri, sivil bir isyan noktasına ulaştı. Özellikle Paris sokaklarını da aşan bu çığlığın sesi Brüksel'e kadar ulaştı.

Dün Champ Elysee sokaklarından Brüksel meydanlarına taşınan eylemde şiddet baş gösterdi.

GÖSTERİLER ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Sokaklarda Fransa'ya destek veren göstericilerin protestosu hükümet karşıtı bir eyleme dönüştü. Özellikle sokakları yakıp yıkmaya başlayan eylemciler kaldırım taşları ile polislere saldırdı.

Sarı Yelekliler Brüksel’de polisle çatışıyor VİDEO

Eylemciler polis araçlarını tekmeleyip devirirken çok sayıda bina ve iş yeri de eylemcilerin saldırılarında hasar aldı.

DEVLET BİNALARINA SALDIRI

Öfkeli kalabalık sokakları savaş alanına çevirirken AB'nin kalbi olan Brüksel'de çok sayıda devlet binası da saldırıda zarar gören binalar arasında oldu.

POLİS ŞİDDETİ BAŞLADI

Eylemcilerin şiddet gösterilerine kayıtsız kalmayan polisler göstericilere krşı şiddet uygulamaya başladı. Atlı birlikler, panzerler ve özel polislerden oluşan çok sayıda güvenlik gücü göstericilere saldırdı.

Biber gazı ile göstericileri dağıtmaya çalışan polisler kalabalığıjn üzerlerine coplarla saldırdı. Bazı göstericiler yerlerde sürüklenerek gözaltına alınırken çok bazılarıysa yaralı olarak gözaltına alındı.

DİZEL PROTESTOSU

Fransa'nın başkenti Paris'te litresi 9 lirayı bulan akaryakıt nedeniyle halk Macron'un ekonomik politikalarını eleştiriyor. Özellikle Paris Champ Elysee merkezli gösteriler polis şiddeti de ortaya çıktı.