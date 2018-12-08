Brüksel'de polis şiddeti

Avrupa bugün kaos ile güne uyandı. "Sarı Yelekliler" Paris'te yaptığı gösteriler Brüksel'de de yaşanıyor.

Göstericiler Avrupa'nın Başkenti'nde sokaklarda hükümet karşıtı gösteriler düzenlerken polis şiddeti doruğa çıktı.

GAZLI MÜDAHALE

Brüksel'de gerçekleştirilen gösterilerde polislerin göstericilere müdahalesi oldukça sert oldu. copunu kullanmayı ihmal etmeyen polisler, biber gazıyla göstericilerin üzerlerine yürüdü.

Bir polis memuru arasında yalnızca santimlerin bulunduğu gösterici kadının direkt yüzüne basınçlı tüp ile biber gazı sıktı.

POLİS ŞİDDETİ TAVAN YAPTI

Brüksel'de göstericilere yönelik polis şiddeti doruk noktalarına ulaştı. Eylemciler yerlerde sürüklendi, coplandı, biber gazı kuralsızca kullanıldı. Çıkan olaylarda 50 kişi gözaltına alınırken gazdan etkilenen çok sayıda kişi de hastanelere kaldırıldı.

Sarı Yelekliler Brüksel’de polisle çatışıyor VİDEO

Avrupa Mahkemeleri ile uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen kurallara göre belli mesafeler dışında kullanımı yasak olan biber gazı, en az 1-15 metre en fazla 30-150 metre ile 45 derece açıyla uygulanması gerekiyor. Ancak Brüksel'de biber gazı kullanımı prosedürü hiç de umursanıyor gibi durmuyor. Uyulmaması durumu ölümlere bile yol açabilecek sonuçları oluyor.