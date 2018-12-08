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Brüksel'de polis şiddeti

Avrupa'nın kalbi konumundaki Brüksel'de polisler göstericilerin yüzlerine biber gazı sıkıyor.

Haber Merkezi | 08.12.2018 - 16:39..
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Brüksel'de polis şiddeti

Avrupa bugün kaos ile güne uyandı. "Sarı Yelekliler" Paris'te yaptığı gösteriler Brüksel'de de yaşanıyor.

Göstericiler Avrupa'nın Başkenti'nde sokaklarda hükümet karşıtı gösteriler düzenlerken polis şiddeti doruğa çıktı.

Brüksel'de polis şiddeti

GAZLI MÜDAHALE

Brüksel'de gerçekleştirilen gösterilerde polislerin göstericilere müdahalesi oldukça sert oldu. copunu kullanmayı ihmal etmeyen polisler, biber gazıyla göstericilerin üzerlerine yürüdü.

Brüksel'de polis şiddeti

Bir polis memuru arasında yalnızca santimlerin bulunduğu gösterici kadının direkt yüzüne basınçlı tüp ile biber gazı sıktı.

Brüksel'de polis şiddeti

POLİS ŞİDDETİ TAVAN YAPTI

Brüksel'de göstericilere yönelik polis şiddeti doruk noktalarına ulaştı. Eylemciler yerlerde sürüklendi, coplandı, biber gazı kuralsızca kullanıldı. Çıkan olaylarda 50 kişi gözaltına alınırken gazdan etkilenen çok sayıda kişi de hastanelere kaldırıldı.

Sarı Yelekliler Brüksel’de polisle çatışıyor VİDEO

Brüksel'de polis şiddeti

Avrupa Mahkemeleri ile uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen kurallara göre belli mesafeler dışında kullanımı yasak olan biber gazı, en az 1-15 metre en fazla 30-150 metre ile 45 derece açıyla uygulanması gerekiyor. Ancak Brüksel'de biber gazı kullanımı prosedürü hiç de umursanıyor gibi durmuyor. Uyulmaması durumu ölümlere bile yol açabilecek sonuçları oluyor.

Brüksel'de polis şiddeti

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