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Bryan Adams'ın İstanbul konseri 16 Kasım'da

Şarkıcı Bryan Adams'ın İstanbul konseri, 16 Kasım Cumartesi günü Ülker Sports Arena’da gerçekleşecek.

Haber Merkezi | 01.08.2019 - 12:10..
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Bryan Adams konseri, 16 Kasım 2019 Cumartesi gecesi Ülker Sports Arena’da yapılacak ve konser biletleri satışı passo.com.tr üzerinden gerçekleşiyor.

BRYAN ADAMS, 27 YIL SONRA YILIN KONSERİ İÇİN YENİDEN İSTANBUL’DA

Bryan Adams, İstanbul konserini ilk defa 28 Temmuz 1992 tarihinde verdi. Billboard tarafından dünya müzik tarihinde tüm zamanların en başarılı 30'uncu sanatçısı seçilen Bryan Adams, 27 yıl aradan sonra yılın konseri için İstanbul Ülker Sports Arena’da olacak.

Biletler VIP, Sahne Önü, Saha İçi ve 3 Tribün kategorisi olarak toplam 6 yer seçenek sunuluyor.

Bryan Adams'ın İstanbul konseri 16 Kasım'da

BRYAN ADAMS KİMDİR

Bryan Adams, müzik kariyeri boyunca Grammy, MTV başta olmak üzere sayısız ödül sahibi ve 100 milyonun üzerinde albüm satışı elde etti.

Cuts Like a Knife, Reckless ve Waking Up the Neighbours gibi önemli albümler, başta Summer of '69, Everything I Do, Run to You, Heaven, Please Forgive Me, Have You Ever Really Loved a Woman?, All for Love, I Finally Found Someone ve When You're Gone gibi birçok efsane parça hediye ederek, gönüllerde taht kurdu.

Bryan Adams'ın İstanbul konseri 16 Kasım'da

ŞARKI SÖZÜ YAZARI VE FOTOĞRAFÇI

Bryan Adams, efsane bir rock şarkıcısı olmakla beraber aynı zamanda multi-enstrumantalist şarkı sözü yazarı ve fotoğrafçı.

15 yaşından itibaren Shock ve Sweeney Todd gruplarında çalmaya başlayan Bryan Adams, 18 yaşında iken birkaç demosunu Toronto'daki A&M Records'un beğenisine sundu ve şirketle kontrat imzaladı.

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