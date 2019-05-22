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BTP adayı Selim Kotil geri çekildi

23 Haziran seçimlerine yaklaşılırken, dördüncü partinin adayı da 'İstanbul'da yokum' dedi. Böylelikle boşa çıkan oy sayısı 91 bin 101'e yükseldi.

Haber Merkezi | 22.05.2019 - 15:20..
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BTP adayı Selim Kotil geri çekildi

İstanbul seçimlerinin iptalinin ardından yaşanan süreç, tarih değişikliğine kadar geldi.

YSK, ne için seçimi iptal ettiğini henüz açıklamazken, geçtiğimiz 31 Mart'ta boy gösteren bir partinin adayı daha geri çekildi.

İSTANBUL'DA 27 BİN 238 OYU VAR

O isim Bağımsız Türkiye Partisi İBB adayı Selim Kotil...

"Yetkili organlarımızda alınan karar neticesinde,  23 Haziran İBB Başkanlığı seçimlerinden çekildim. Yapılacak olan seçimler hayırlı olsun." diyerek gerekçeli kararının açıklamasını yapan Kotil'in, İstanbul'da 27 bin 238 oyu var.

4 ADAY ÇEKİLDİ

Kotil ile birlikte toplamda 4 aday İstanbul için yarışmayacak.

BTP adayı Selim Kotil geri çekildi

DİĞER ADAYLAR VE OYLARI

Önceki günlerde geri çekilen isimler ve oy oranları ise şu şekildeydi:

DSP'den İstanbul adayı olan Muammer Aydın, 30 bin 817 oya sahipti.

Demokrat Parti adayı Ersan Gökgöz'ün oyu ise 22 bin 554 olarak güncellendi.

İstanbul adaylığının en az oylarından birini alan parti ise TKP idi. Zehra Güner Karaoğlu'nun adaylığı 10 bin 492 oyu beraberinde getirdi.

BTP adayı Selim Kotil geri çekildi

OYLAR KİME GİDECEK

4 parti adayının süreç içerisinde geri çekilmesi, 23 Haziran seçimlerini bir hayli heyecanlı boyuta taşıdı.

Seçmenlerin hangi partinin adayına yöneleceği merak konusu olurken, toplamda 91 bin 101 oy boşa çıktı.

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