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Bu fotoğraftakiler gerçek insan değil: Yapay zeka

Gerçek insan yüzünden ayırt edilemeyen, yapay zeka fotoğrafı oluşturuldu.

Haber Merkezi | 18.12.2018 - 14:15..
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Aşağıdaki görsel, ilk başta fotoğraflardan oluşan bir kolaj gibi görünüyor, ama aslında öyle değil. Gerçek insan yüzünü andıran bu fotoğraflar, aslında yapay zeka tarafından oluşturuldu.

yapay zeka

Bir grup Nvidia araştırmacısı bu görüntüleri Generatif Adversarial Network (GAN) adı verilen bir çeşit yapay zeka kullanarak oluşturdu ve sonuçları gerçekten inanılmaz. Tamamen eğitildikten sonra GAN, insan fotoğraflarından ayırt edilmesi imkansız fotoğraflar üretti.

KEDİ VE ARABALAR İÇİN DE KULLANILIYOR

Sadece insan yüzleri için değil, kediler ve arabalar için de kullanılan GAN, ortaya harika sonuçlar çıkarıyor. İnsandan ayırt edilemeyen yüzler oluşturan bu teknolojinin, ileride bazı güvenlik sorunları yaratacağı da konuşuluyor.

Bu fotoğraftakiler gerçek insan değil: Yapay zeka

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