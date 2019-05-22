Bu güzel havalar için piknik rotası

Ne de güzel oldu havalar. Kabul edelim baharın gelmesiyle piknik kelimesi daha yakın, daha bir samimi gelir oldu. İstanbul’da top oynayıp stresinizi atabileceğiniz, bisiklete bineceğiniz, evde yerken ağzınızı burnunuzu büktüğünüz ama açık havada yemekten zevk alacağınız, huzur dolacağınız piknik mekanlarını derledik. Buyurunun doğayla haşır neşir olacağınız en gidilesi piknik alanları…

BAHÇEKÖY FİDANLIĞI: FİDAN ALMADAN DÖNMEYİN

Listenin başına alışılagelmiş yerleri koymamaya karar verdim. Burası daha çok doğa ile haşır neşir olanlar, bir ağacı 100 metre öteden görüp tanıyanlar için biçilmiş kaftan. Yeşilin 50 tonunu burada bulabilirsiniz, hatta oksijen çadırında olduğunuzu düşünebilirsiniz. Herhangi bir ormanda yapacağınız piknikle bu fidanlığın arasında hiçbir fark yok. Yolunuz yakınsa Maslak-Sarıyer yolu üzerinde olan bu yere gitmeli hatta varsa bahçeniz, terasınız, balkonunuz için bir sürü fidan almalısınız.

İSTANBUL’U İZLEYEREK PİKNİK: DİLBURNU

Burası da ada sevdası olanlar, İstanbul’a bir de uzaktan bakmak isteyenler için. Hem deniz hem orman hem de piknik sefası yapabileceğiniz bir yer. Ama elinizde piknik yapacağınız araç gereç, yemek şu bu varsa yürümek zor olabilir bu yüzden bisiklet kiralayın, fayton önermek istemiyorum malum. Merkeze bir hayli uzak, demedi demeyin. Çamların altında unutmayacağınız piknik yapacağınıza ya da sevgilinizle hemen yanında yer alan koyda romantik gün geçireceğinize emin olabilirsiniz.

ANADOLU YAKASI SAKİNLERİ BURAYA: AYDOS MESİRE ALANI

Burası, Anadolu Yakası sakinleri için bulunmaz güzellikte bir yer. İstanbul’un en ama en yüksek tepesi olan bu yer adını da tarım tanrıçası Damatrys’ten alıyor. Adalara bile hakim olan Aydos’ta ister koşu parkurlarında spor yapın, ister piknik alanlarında haftanın yorgunluğunu atın isterseniz çayınızla birlikte iftar sonrası manzarayı izleyebilirsiniz. Manzaranıza can katacak olan göleti de unutmamak gerek.

BELGRAD ORMANI’NA NE DERSİNİZ

Tabii ki piknik için aklımıza gelen ilk yerlerden; Belgrad Ormanları. Ailece ya da kalabalık arkadaş grubuyla yapacağınız piknikle burada eğlencenin dibine vurabilirsiniz. Piknik dışında ormanın derinliklerine kadar uzanan yürüyüş parkurları ve bisiklet yolu da var. Yazın bu kavurucu sıcağıyla baş etmek istiyorsanız kesinlikle burası ideal. Sanırsınız ki sonbahar, o derece serin oluyor.

BEYKOZ YAKINSA POLONEZKÖY TABİAT PARKI

Burası tam bir tabiat harikası örneği. Ama baştan söylemekte fayda var eğer Beykoz ve civarında oturmuyorsanız ulaşmak zor. Ya gidip birkaç günlük bir otelde konaklayacaksınız ya da bu yol çilesini çekip geri döneceksiniz. Uyarımızı yaptıktan sonra gelelim piknik detaylarına. Öyle evden yiyeceğimi içeceğimi götürüp piknik yapayım burada olayı yok. Zaten orada bulunan bir sürü restoran bu hizmeti veriyor. Mangal keyfi yapabilir ya da menüden ağzınıza layık başka bir yemek seçebilirsiniz. Yemek sonrası aldığınız kalorileri futbol veya voleybol oynayarak da vermeniz mümkün. Sıcakladınız mı, ter mi bastı hemen yakınınızda bulunan butik otellerin yüzme havuzuna girme şansınız da var.

ADADA PİKNİK YAPMAK BİR BAŞKA: DEĞİRMENBURNU HEYBELİADA

Adını içinde bulunan tarihi değirmenden alan bu piknik alanı, Heybeliada İskelesi’nden indikten sonra 400 metre yürüyüş mesafesinde kalıyor. Size de muhteşem manzara eşliğinde bir piknik yapmak kalıyor. Siz buraya keyif çatmaya geldiniz öyle eşya taşıyarak, yemek yaparak, sofra düzerek çile çekmenize gerek yok. Burada bisiklet, hamak, mangal hatta semaver de kiralayabilirsiniz.

Piknik muhabbetinden sıkıldıysanız hemen yanı başınızda olan Değirmenburnu Plajı’ndan atın kendinizi denize.

Keyifli Günler…