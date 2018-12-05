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Bu harici hava yastığı, kaza anında sizi kurtarabilir

Alman parça üreticisi ZF, kaza anında hasarı en aza indirmek için yeni bir teknoloji tanıttı.

Haber Merkezi | 05.12.2018 - 10:13..
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Alman parça üreticisi ZF, trafik kazalarına bağlı yaralanmaların şiddetini azaltmak için yenilikçi bir teknoloji geliştirdi. Geliştirilen hava yastığı aracın dış yan tarafını çarpmalara karşı koruyor. Kazaya karışan iki arabanın içindeki insanları da koruyabilen bu teknoloji hasarı da en aza indiriyor.

Bu harici hava yastığı, kaza anında sizi kurtarabilir

ZF, yapılan testlerde yan hava yastığının yaralanmaların şiddetini yüzde 40'a kadar azaltabildiğini belirtti. Dış yan hava yastığının çalışma sistemi, arabaların içinde bulunan hava yastıklarının çalışma sistemiyle aynı. Dış hava yastığı, normal hava yastıkları ile aynı tipte kumaştan yapılıyor ve aynı tipte şişirici ile şişiriliyor. Başka bir deyişle, dış hava yastığını üretecek teknolojinin büyük bir kısmı zaten günümüzde de mevcut.

Bu harici hava yastığı, kaza anında sizi kurtarabilir

ZF, yakın bir çarpışmayı doğru bir şekilde saptamak için gelişmiş sensörleri kullanıyor. Herhangi bir çarpışma anında ise bu dış hava yastığı 100 milisaniye içinde açılıyor. Bu yeni teknoloji hala geliştirme aşamasındayken, birçok araba üreticisinin ZF şirketi ile bu hava yastıkları için anlaşma yapabileceği konuşuluyor.

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